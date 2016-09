Super RTL 13:50 bis 14:20 Trickserie Die Nektons - Abenteurer der Tiefe Reingelegt CDN, AUS 2015 Stereo HDTV Live TV Merken Die Nektons folgen einem Hilferuf und tappen dabei in die Falle von Käpt'n Hammerhai und seinen Kindern Finn und Betty. Die Piratenfamilie sucht nach einem Schatz, den die Nektons angeblich hüten sollen. Doch schon bald gibt es größere Probleme. Auf dem Schwarzen Orca sind alle Motoren ausgefallen. Die Nektons helfen den Piraten dabei, das Schiff und die Crew zu retten. Aber zu welchem Preis? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Deep Altersempfehlung: ab 6

