Super RTL 07:30 bis 08:00 Trickserie Caillou Caillous Kamelausritt / Der große Hügel / Das Rätsel der Fliegenden Untertasse CDN 2010 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Heute soll es in den Zoo gehen. Papi entdeckt, dass man dort auch auf einem Kamel reiten kann. Das ist Caillou gar nicht geheuer. Doch dann lernt er das Kamel Rudy kennen... 2. Geschichte: Es ist Winter und alle Kinder fahren Schlitten. Caillou möchte auch lieber wie die großen Jungen den steilen Riesen-Hügel hinunter fahren. Doch kaum oben angekommen, fürchtet er sich vor der Abfahrt. Natürlich möchte er das nicht zugeben. Da erklärt ihm Papi, dass man sich nicht schämen muss, wenn man sich vor etwas fürchtet. 3. Geschichte: Caillou spielt mit Leo gerade im Kindergarten "Weltraumabenteuer" als er meint, eine fliegende Untertasse am Fenster gesehen zu haben. Die anderen Kinder und Miss Martin wollen das Caillou nicht so recht glauben. Als Caillou den anderen beweisen will, dass er Recht hat, entpuppt sich die fliegende Untertasse als Alu-Kuchenteller... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Caillou Regie: Larry Jacobs Drehbuch: Christine L'Heureux

