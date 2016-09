Super RTL 05:35 bis 06:00 Trickserie Wolfi Die Erinner-Mich-Tafel / Rücksicht nehmen / Was sollen wir spielen? F 2011 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Wolfi hat eine sehr gute Note in der Schule bekommen und will das unbedingt seinem Papa erzählen. Aber der hat gerade furchtbar viel zu tun und Wolfi verpasst ihn ständig. Als Wolfi dann mit seiner Mama ein Fotoalbum ansieht und sie ihm eine alte Freundin zeigt, die sie schon ganz vergessen hat, macht Wolfi sich Sorgen, dass sein Papa ihn vielleicht auch vergisst, wenn er ihn nicht sieht. 2. Geschichte: Wolfi schwindelt, wie es ihm in den Kram passt: Fragt ihn sein Papa, ob er die Schokolade gesehen hat, sagt er, Simon habe sie aufgegessen - dabei ist sie eben in Wolfis Bauch gelandet. Fragt ihn seine Mama, ob das Zimmer aufgeräumt und die Hausaufgaben gemacht sind, sagt er ja, obwohl das nicht stimmt. Als seine Mama richtig wütend wird, verspricht er, ab sofort immer die Wahrheit zu sagen. 3. Geschichte: Das Wetter ist toll und Wolfi, Simon und Emil wollen zusammen spielen. Irgendwie sind sie sich aber nicht einig, was sie spielen wollen. Wolfi hat ein paar tolle Ideen, die aber nicht so richtig Spaß machen. Was nun? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mini Wolf