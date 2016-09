Nick 19:40 bis 20:05 Kinderserie School of Rock Sängerin gesucht USA 2016 Merken Summer findet Freddy total toll, doch der nimmt sie nicht mal richtig wahr. Tomika, ihre beste Freundin, hat einen viel besseren Draht zu Freddy, was daran liegt, dass beide Motorrad- und Skatebord- interessiert sind. Also versucht Summer sich auch für "Dinge mit Rädern" zu begeistern, doch das geht gründlich in die Hose. Als Mr. Finn dringend einen Sänger für ihre Klassenband sucht, sieht Summer darin ihre Chance, Freddy auf anderem Wege zu imponieren. Das Problem daran ist, sie kann gar nicht singen. Da Tomika aber richtig gut singen kann, schmieden die zwei einen riskanten Plan. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jade Pettyjohn (Summer) Breanna Yde (Tomika) Pete Wentz (Colin Stuebner) Tony Cavalero (Dewey Finn) Lance Lim (Zack) Ricardo Hurtado (Freddy) Aidan Miner (Lawrence) Originaltitel: School of Rock Regie: Jonathan Judge Drehbuch: Gigi McCreery, Perry M. Rein, Mike White Musik: Gabriel Mann Altersempfehlung: ab 6