Nick 15:55 bis 16:10 Trickserie Sonic Boom Niedrige Ziele USA, F Merken Als Eggman sein Selbstvertrauen verliert, such er Rat bei dem Moderator und Lebensberater Soar the Eagle. Nachdem er sein Selbst vertrauen wiedererlangt hat, feuert er Soar, und merkt: Er kann gar keine eigen Entscheidung treffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sonic Boom Altersempfehlung: ab 6