Nick 11:45 bis 12:15 Trickserie Teenage Mutant Ninja Turtles Folge: 64 Schlacht um New York USA 2015 Während die Mighty Mutanimals das TCRI angreifen, versuchen die Turtles in der bizarren Welt der Dimension X, die versklavten Menschen von New York zu retten. Originaltitel: Teenage Mutant Ninja Turtles