Nick 07:45 bis 08:10 Trickserie SpongeBob Schwammkopf Folge: 44 Besuch vom Gesundheitsamt / Der Film im Kopf USA 2002 Merken Die Krosse Krabbe bekommt Besuch vom Gesundheitsamt. Während sich der Inspektor durch die Karte mampft, erhalten Mr. Krabs und SpongeBob die Warnung, dass es sich um einen Betrüger handelt. Daraufhin servieren sie ihm einen ziemlich übel zubereiteten Burger, der denn Mann vom Amt prompt von den Socken holt. Sponge und Krabs denken nun, er sei tot, und haben nun alle Mühe, die vermeintliche Leiche verschwinden zu lassen... Sponge und Pat bestellen sich einen neuen riesigen Fernseher - aber nur, um in der Verpackungsschachtel zu spielen. Thaddäus kann und will das nicht fassen, aber die Geräusche, die aus der Schachtel klingen, sind derartig real und überzeugend, dass er die beiden verdächtigt, heimlich Tonbänder laufen zu lassen. Schließlich schleicht er sich des Nachts in die Schachtel und sucht - und findet zwar nicht den gesuchten technischen Trick, dafür aber das Wesen der Schachtel... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: SpongeBob SquarePants Regie: Alan Smart Drehbuch: Stephen Hillenburg, Derek Drymon, Tim Hill, Nick Jennings, Mark O'Hare, Kent Osborne, Paul Tibbitt, Musik: The Blue Hawaiians, Bradley Carow, Jeremy Wakefield Altersempfehlung: ab 6

