Zee.One 02:15 bis 04:15 Actionfilm Holiday - A Solider Is Never Off Duty IND 2014 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Kein Film für schwache Nerven: Virat, Geheimagent und Soldat der indischen Armee, verbringt den Urlaub bei seiner Familie in Mumbai. Er will endlich einmal ausspannen. Direkt nach der Ankunft wird er Sabia zwecks Heirat vorgestellt. Doch Virat lehnt Sabia ab, da sie ihm zu spießig erscheint. Mit der Zeit erkennt er aber, dass Sabia eine moderne und starke junge Frau ist und beide kommen sich nach einigen Turbulenzen näher. Währenddessen geht in der Innenstadt eine Bombe hoch, und mehrere Menschen sterben. Virat kann den Attentäter fassen und findet heraus, dass die verantwortliche Terrororganisation zwölf weitere Anschläge geplant hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Akshay Kumar (Captain Viraat Bakshi) Sonakshi Sinha (Saiba) Freddy Daruwala (Leader of the Sleeper Cells) Sumeet Raghvan (Mukund Deshmukh) Zakir Hussain (Alvin D'Souza) Govinda (Pratap - Virat Bakshi's Senior Commanding Officer) Gäste: Gäste: Maroof Raza Originaltitel: Holiday Regie: A.R. Murugadoss Drehbuch: A. R. Murugadoss Kamera: Natarajan Subramaniam Musik: Pritam Altersempfehlung: ab 12