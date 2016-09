Zee.One 00:15 bis 02:15 Krimi Komplott der Macht IND 2004 HDTV 20 40 60 80 100 Merken James Bond und Jason Bourne sind nichts gegen den knallharten Cop Sadhu, der als einer der beliebtesten und bekanntesten Polizisten der fiktiven Millionenstadt Cairia das Verbrechen jagt. Gleichzeitig ist er ein guter Ehemann für seine Frau Rivathi, und beide kümmern sich liebevoll um ihren gemeinsamen Sohn. Alles ändert sich, als der allglatte Imitiaz in Sadhus Team befördert wird. Ihm ist Karriere wichtiger als Gerechtigkeit, und mehrmals erschießt er unschuldige Zeugen von Schießereien gleich mit, damit die Szenerie brutaler für die Presse wirkt, und mehr Aufmerksamkeit generiert. Niemand kann ihm dies beweisen, nicht einmal Sadhu. Dass Imitiaz geheime Verbindungen zu Mafiaboss Zameer unterhält, wundert Sadhu nicht. Doch er hätte besser die Finger von den ganz großen Fischen lassen sollen. Auf einer Familienfeier stürmen Zameers Männer herein und erschießen Sadhus Frau Rivathi kaltblütig. Sadhu rafft sich nach kurzer Zeit der Trauer auf, und will seinen Dienst gewissenhaft weiterführen. Doch der geschickte Imitiaz hat Beweise so manipuliert, dass plötzlich Sadhu als Auftraggeber des Morders an seiner eigenen Frau dasteht. Sadhu muss fliehen - und nimmt das Gesetz nun selbst in die Hand. Ein Reißer mit verblüffendem Ausgang! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nana Patekar (Inspector Sadhu Agashe) Revathy (Mrs. Namita Sadhu Agashe) Yashpal Sharma (Sub-Inspector Imtiaz Siiddiqui) Mohan Agashe (Ex-Commissioner Pradhan) Nakul Vaid (Sub-Inspector Jatin Shukla) Jeeva (Commissioner M.I. Suchek) Kunal Vijaykar (Sub-Inspector Francis Alvarez) Originaltitel: Ab Tak Chhappan Regie: Shimit Amin Drehbuch: Sandeep Srivastava Kamera: Vishal Sinha Musik: Salim-Sulaiman, Salim Merchant, Suleiman Merchant Altersempfehlung: ab 16