Zee.One 22:15 bis 00:15 Drama Glücksritter IND 2010 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Hochspannung garantiert in diesem clever konstruierten Verwirrspiel à la ?Inception'. Wer ist wirklich der Mörder? Die schöne und ambitionierte Wissenschaftlerin Krishna ist glücklich mit Verna verheiratet - sie ahnt nicht, dass dieser insgeheim in illegale Spielchen verwickelt ist, bis er bei einer tragischen Gasexplosion ums Leben kommt. Plötzlich sieht Krishna sich im Bann des Verbrechens, und muss vor den Schergen ihres Mannes fliehen - sie haben es auf das beträchtliche Vermögen des jungen Paares abgesehen. Nur zwei von ihnen bleiben loyal und wollen Krishna beschützen - Khal und Razzak. Beider verlieben sich in die junge Witwe, und auch sie ist sich ihrer Gefühle nicht sicher. Ist sie schon bereit für eine neue Liebe? Und für welchen der beiden soll sie sich entscheiden? Ein packender Showdown innerhalb dieser Menage-à-Trois wird unterbrochen durch das Auftauchen eines Mannes, der dem verstorbenen Verna verdächtig ähnlichsieht. Doch dann kommt dieser ums Leben, und Krishna scheint überraschend gelassen. Wer ist hier wirklich ein Verbrecher? Packendes Doppelspiel mit verblüffendem Ende! In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Naseeruddin Shah (Khalujaan) Vidya Balan (Krishna) Arshad Warsi (Babban Hussain) Salman Shahid (Mushtaq) Adil Hussain (Vidyadhar Verma) Rajesh Sharma (Kamalkant Kakkad) Anupama Kumar (Manju) Originaltitel: Ishqiya Regie: Abhishek Chaubey Altersempfehlung: ab 12

