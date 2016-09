Zee.One 10:15 bis 12:15 Actionfilm Vishwas - Der wahre Held IND 2013 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der junge Vishwas träumt davon, Schauspieler zu werden. Leider hat seine strenge Mutter aber ganz andere Pläne: Sie will, dass aus ihm ein Polizist wird, wie es die Familientradition verlangt. Eines Tages wird er auf ein Photo Shoot eingeladen, bei dem Polizeiuniformen vorgestellt werden sollen. Hierbei gerät er versehentlich an den echten Tatort eines Verbrechens, das er mit mehr Glück als Verstand lösen kann. Die schöne Sozialarbeiterin Kajal dankt ihm, und sein Bild wird in allen Zeitungen veröffentlicht. Überglücklich erfährt dies auch Vishwas Mutter, und fährt schnurstracks nach Mumbai, um ihrem erfolgreichen Sohn um den Hals zu fallen. Vishwas bleibt nichts Anderes übrig, als die Fassade aufrecht zu erhalten denn nicht nur seine Mutter will er beeindrucken, sondern auch die charmante Kajal an sich binden. Eine bunte, flotte Actionkomödie für die ganze Familie. Die Kritik war durchwegs zufrieden, warnt aber: "Wer keine Freude an Nonsenshumor und simplen Gags hat, wird diesen Film nicht mögen können." Für alle andren gilt: einfach drauf einlassen und sich schlapplachen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shahid Kapoor (Vishwas Rao) Ileana (Kajal) Padmini Kolhapure (Savitri) Mukesh Tiwari (Yeshwant Rao / Napolean) Darshan Jariwala (Shivanand Khare) Saurabh Shukla (Gundappa Das) Zakir Hussain (Deepak Ghorpade) Gäste: Gäste: Salman Khan Originaltitel: Phata Poster Nikla Hero Regie: Rajkumar Santoshi Drehbuch: Rajkumar Santoshi Kamera: Ravi Yadav Musik: Pritam Altersempfehlung: ab 6