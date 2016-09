sixx 00:00 bis 01:40 Magazin Like us - Unsere 30 unglaublichsten Tattoo-Stories Unsere 30 unglaublichsten Tattoo-Stories D 2015 16:9 HDTV Merken Von tierischem Tintenterror über aktuelle Trends der Stecher-Szene bis zu crazy Suffsünden ... bei diesem Ranking haben alle einen Stich! Zusammen mit ihrem Gast Jochen Bendel zeigt euch Alexandra Maurer die 30 unglaublichsten Tattoo-Geschichten der Welt. Ob prominent oder nicht, hier geht jede Story unter die Haut. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Alexandra Maurer Gäste: Gäste: Jochen Bendel Originaltitel: Like us. Das sixx Magazin Altersempfehlung: ab 12