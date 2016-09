sixx 05:20 bis 06:00 Mysteryserie Buffy - Im Bann der Dämonen Der Hammer der Zerstörung USA 2001 2016-09-28 03:00 16:9 Merken Anya ist als Vertretung in Giles Zauberladen eingesprungen. Doch sie verhält sich unprofessionell. Mit Willow beginnt sie gleich einen Streit und beschuldigt sie des Diebstahls. Außerdem glaubt sie, dass Willow auf Xander steht In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sarah Michelle Gellar (Buffy Summers) Nicholas Brendon (Xander Harris) Alyson Hannigan (Willow Rosenberg) Emma Caulfield (Anya) Anthony Head (Rupert Giles) Armin Shimerman (Principal Snyder) James Marsters (Spike) Originaltitel: Buffy the Vampire Slayer Regie: Scott Brazil, Reza S. Badiyi, Christopher Hibler Drehbuch: Jane Espenson, Joss Whedon Kamera: Michael Gershman Musik: Nerf Herder, Thomas Wanker Altersempfehlung: ab 6