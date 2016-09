Hessen 04:05 bis 04:30 Magazin service: trends Kleider -Check D 2016 HDTV Live TV Merken Coole Drucke auf Langarmshirts - auch in der aktuellen Herbst-Winterkollektion ein Must Have für Jung und Alt. Discounter und Billigläden bieten sie für wenige Euro an. "Service: Trends" testet: Spart man am falschen Ende und riskiert mit einem gefährlichen Chemiecocktail seine Gesundheit? Öko-Look war gestern! Suchen Sie nach neuen, umweltverträglichen Styling-Trends? Moderne Fasern aus Recyclingmaterial machen es möglich und aus Altkleidern werden durch das sogenannte "Upcycling" echte Hingucker. Nasses Herbstwetter trifft Regenkleidung. Wir machen den Härtetest: Halten auch die günstigen Modelle dicht? * Coole Drucke auf Langarmshirts - auch in der aktuellen Herbst-Winterkollektion ein Must Have für Jung und Alt. Discounter und Billigläden bieten sie für wenige Euro an. Spart man am falschen Ende und riskiert mit einem gefährlichen Chemiecocktail seine Gesundheit? * Öko-Look war gestern! Suchen Sie nach neuen, umweltverträglichen Styling-Trends? Moderne Fasern aus Recyclingmaterial machen es möglich und aus Altkleidern werden durch das sogenannte "Upcycling" echte Hingucker. * Nasses Herbstwetter trifft Regenkleidung. Wir machen den Härtetest: Halten auch die günstigen Modelle dicht? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Mathias Münch Originaltitel: service: trends