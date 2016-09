Hessen 20:15 bis 21:00 Magazin MEX. das marktmagazin Das Marktmagazin - Toiletten-Ärger - Wenn öffentliche WC fehlen / Todesfalle Autobahn - Warum Brummis sicherer werden müssen / Pilz-Saison - Wo stimmen Qualität und Preis? / Oktoberfest-Boom - Wer mit dem Volksfest Kasse macht D 2016 2016-09-30 19:15 Merken "MEX. das marktmagazin" macht Wirtschaft konkret, menschlich, emotional. Wirtschaftspolitische Streitfragen werden auf die Erfahrungsebene der Zuschauer gebracht. Die Sendung deckt Missstände auf, geht Ärgernissen auf den Grund und zeigt Konflikte auf. "MEX. das marktmagazin" fragt nach der Verantwortung und bietet Lösungen. Wichtige Themenfelder sind Arbeit, Gesundheit und Verbraucherrecht. Den Schwerpunkt des Magazins bildet das alltägliche Wirtschaften der Verbraucher. Ihre Probleme mit Preisen, der Qualität und dem Preis-Leistungsverhältnis werden beleuchtet. Der Wirtschaftsalltag wird so authentisch wie möglich abgebildet, um so dem Verbraucher Entscheidungshilfen für den Alltag zu liefern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Claudia Schick Originaltitel: mex. das marktmagazin

