Hessen 14:30 bis 16:00 Abenteuerfilm Pik & Amadeus - Freunde wider Willen D 2006 Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Die 13-jährige Pauline, genannt Pik, will die vom finanziellen Ruin bedrohte Tierpension ihrer Großmutter retten. Ihre flotte Gesangsdarbietung auf dem Kölner Flughafen bringt ihr jedoch nicht das benötigte Geld, sondern nur Probleme mit der Polizei ein. Zusätzlichen Ärger bekommt Pik mit dem korrupten Polizisten Kowatsch, den sie auf der Polizeiwache zufällig bei seinen krummen Geschäften überrascht. Pik muss schleunigst untertauchen und schleicht sich als französische Austauschschülerin in die Familie der wohlhabenden Operndiva Ida Königstein ein. Als Kowatsch ihr auf die Spur kommt, muss Pik erneut fliehen. Dabei hängt sich ihr Amadeus an die Fersen, der vereinsamte Sohn der Königsteins. Aber nur dank Amadeus' cleverer Idee kann Pik dem zwielichtigen Kowatsch ein Bein stellen, indem sie eine in jeder Hinsicht rettende Entführung vortäuscht. - "Pik & Amadeus - Freunde wider Willen" ist eine gelungene Mischung aus spritziger Familienkomödie und augenzwinkerndem Abenteuerfilm mit Sonja Kirchberger, Heinrich Schafmeister, Sidonie von Krosigk, Robin Becker und Gudrun Okras. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sidonie von Krosigk (Pik) Robin Becker (Amadeus) Sonja Kirchberger (Ida Königstein) Heinrich Schafmeister (Herrmann Königstein) Gudrun Okras (Oma Wischonka) Andreas Hoppe (Kowatsch) Ulrike Bliefert (Hanni) Originaltitel: Pik und Amadeus - Freunde wider Willen Regie: Dominikus Probst Drehbuch: Dorothee Schön Kamera: Peter Ziesche Musik: Rodolfo Guzman Tenore, Jörg Lemberg Altersempfehlung: ab 6