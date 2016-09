kabel eins 13:55 bis 14:50 Krimiserie Navy CIS Ein verzweifelter Mann USA 2012 2016-09-29 08:30 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Das NCIS-Team sucht den Mörder des Lieutenant Commander Maya Burris, die erschossen in einem Loft gefunden wurde. Hat der Mord etwas mit ihrem Einsatz in Islamabad zu tun? Sie hatte versucht, dort eine Terrorgruppe auszuschalten. Privat haben die Ermittler auch ihre Probleme. Ziva ist sich nicht sicher, ob sie Rays Heiratsantrag annehmen soll In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Special Agent Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Special Agent Anthony DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Cote De Pablo (Ziva David) Sean Murray (Timothy McGee) Rocky Carroll (Leon Vance) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Leslie Libman Drehbuch: Nicole Mirante Kamera: William G. Webb Musik: Brian Kirk

