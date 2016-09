kabel eins 07:35 bis 08:35 Krimiserie Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen Libertyville USA 2009 16:9 Merken Im Todesfall eines Maklers, der 1958 ermordet wurde, gibt es neue Hinweise. Eine Frau hat sich gemeldet und behauptet, sie habe mitbekommen, wie sich der Makler und jemand anderes in einem Club gestritten hätten. Hinterher habe sie Blut auf dem Teppich bemerkt In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Lilly Rush) Danny Pino (Scotty Valens) John Finn (John Stillman) Jeremy Ratchford (Nick Vera) Thom Barry (Will Jeffries) Tracie Thoms (Kat Miller) Johnathon Schaech (Julian Bellowes) Originaltitel: Cold Case Regie: Marcos Siega Drehbuch: Meredith Stiehm, Kathy Ebel Kamera: Donald E. Thorin jr. Musik: Michael A. Levine

