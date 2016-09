kabel1 classics 23:45 bis 01:35 Komödie Jungfrau , männlich, sucht ... USA 2005 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Steve Carell in einer unvergleichlichen Komödie von Judd Apatow: Andy Stitzer ist 40 Jahre alt, Single und Jungfrau. Als seine Kollegen dies herausfinden, ist die Sache für sie glasklar: Sie müssen Andy helfen. Es folgen eine ganze Reihe misslungener Dates und furchtbarer Verabredungen - bis ihm die alleinerziehende Mutter Trish über den Weg läuft. Das Drama um Andys Jungfräulichkeit scheint endlich ein Ende zu haben ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steve Carell (Andy) Catherine Keener (Trish) Paul Rudd (David) Romany Malco (Jay) Seth Rogen (Cal) Elizabeth Banks (Beth) Leslie Mann (Nicky) Originaltitel: The 40 Year Old Virgin Regie: Judd Apatow Drehbuch: Judd Apatow, Steve Carell Kamera: Jack N. Green Musik: Lyle Workman Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 294 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:35 bis 05:00

Seit 79 Min. Safe House

Actionfilm

ZDF 00:50 bis 02:35

Seit 64 Min. Der bewegte Mann

Komödie

Das Erste 00:55 bis 02:28

Seit 59 Min.