kabel1 classics 21:40 bis 23:45 Komödie Brautalarm USA 2011 16:9 HDTV Annies Schicksal scheint es im Moment so gar nicht gut mit ihr zu meinen. Sie muss ihre kleine Bäckerei schließen und zurück ins Hotel Mama ziehen. Ihre Affäre mit dem wohlbetuchten Alpha-Mann Ted zehrt an ihren Nerven, da er nichts Ernstes mit ihr im Sinn hat und ihre beste Freundin verkündet ihr, dass sie bald in eine gut betuchte Familie einheiraten wird. Annie sehnt sich nach einem Mann, der sie aus der Single-Hölle befreit. Sieht sie den Wald vor lauter Bäumen nicht? Schauspieler: Kristen Wiig (Annie Walker) Maya Rudolph (Lillian) Rose Byrne (Helen) Wendi McLendon-Covey (Rita) Ellie Kemper (Becca) Melissa McCarthy (Megan) Chris O'Dowd (Nathan Rhodes) Originaltitel: Bridesmaids Regie: Paul Feig Drehbuch: Kristen Wiig, Annie Mumolo Kamera: Robert D. Yeoman Musik: Michael Andrews Altersempfehlung: ab 12