Christina Walters ist sexy, charmant und ein wahrer Männermagnet. Aus Angst, jemand könnte ihr das Herz brechen, sammelt sie ihre Bekanntschaften wie Trophäen und lässt sie nach kurzer Zeit sitzen. Bis sich die Traumfrau eines Tages selbst bis über beide Ohren verliebt - doch Mr. Right ist am nächsten Tag spurlos verschwunden. Zusammen mit ihrer Freundin Courtney macht sie sich auf die Suche nach ihrem Traumprinzen. Ein chaotischer Roadtrip beginnt ... In Google-Kalender eintragen