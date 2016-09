kabel1 classics 16:55 bis 18:25 Komödie Stürmische Liebe - Swept Away GB, I 2002 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Society-Zicke Amber ist mit ihrem Mann Tony und Freunden auf einem Segeltörn im Mittelmeer unterwegs - und mit nichts zufrieden. Das Boot ist zu klein, die Sonne zu heiß und die Besatzung ihrer unwürdig. Insbesondere an Giuseppe lässt sie kein gutes Haar. Doch dann will es der Zufall, dass Amber und Giuseppe - während die anderen einen Landausflug machen - allein auf dem Boot in Seenot geraten und auf einer einsamen Insel stranden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bruce Greenwood (Anthony "Tony" Leighton) Madonna (Amber Leighton) Adriano Giannini (Giuseppe) Elizabeth Banks (Debi) Michael Beattie (Todd) Jeanne Tripplehorn (Marina) David Thornton (Michael) Originaltitel: Swept Away Regie: Guy Ritchie Drehbuch: Guy Ritchie Kamera: Alex Barber Musik: Michel Colombier Altersempfehlung: ab 12