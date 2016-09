kabel1 classics 15:25 bis 16:55 Komödie Fußballfieber - Elfmeter für Daddy USA 2005 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Phil Weston ist Familienvater mit Leib und Seele. Er kann es nicht mitansehen, dass das Fußballteam seines kleinen Sohnes von jeder gegnerischen Mannschaft besiegt wird. Als neuer Trainer will er das Team seines Sohnes wieder auf Kurs bringen. Phil war in seiner eigenen Kindheit stets dem Druck ausgesetzt, den Erwartungen seines ehrgeizigen und sportverrückten Vaters gerecht zu werden. Nun trainiert ausgerechnet der alte Herr die starke Konkurrenzmannschaft ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Will Ferrell (Phil Weston) Robert Duvall (Buck Weston) Mike Ditka (Mike Ditka) Kate Walsh (Barbara Westen) Musetta Vander (Janice Weston) Dylan McLaughlin (Sam Weston) Josh Hutcherson (Bucky Weston) Originaltitel: Kicking and Screaming Regie: Jesse Dylan Drehbuch: Leo Benvenuti, Steve Rudnick Kamera: Lloyd Ahern Musik: Mark Isham Altersempfehlung: ab 6