kabel1 classics 11:45 bis 12:10 Comedyserie Wer ist hier der Boss? Was für eine Fusion! USA 1989 Angela bekommt ein tolles Angebot: Eine der größten Werbeagenturen der Staaten will mit ihrer Agentur fusionieren. Der Zusammenschluss wäre natürlich ein riesiger Karriereschritt. Mona ist dagegen. Angela aber schlägt deren Warnungen aus. Aber schon bald muss Angela einsehen, dass es nichts für sie ist, immer neue Leute vor die Nase gesetzt zu bekommen. Und auch ihre Werbeideen kommen nicht so recht an ... Schauspieler: Tony Danza (Tony Micelli) Judith Light (Angela Bower) Katherine Helmond (Mona Robinson) Alyssa Milano (Samantha Micelli) Danny Pintauro (Jonathan Bower) Heidi Banks (Stacy) Marcia Cross (Kelly) Originaltitel: Who's the Boss? Regie: Asaad Kelada Drehbuch: Martin Cohan, Blake Hunter, John Donley, Clay Graham Kamera: Mark J. Levin Musik: Larry Carlton, Robert Kraft