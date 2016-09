SAT.1 Emotions 23:20 bis 00:10 Krimiserie Ein Bayer auf Rügen Schiffe versenken D 1995 2016-09-28 03:15 Merken Dr. Peter Kiefer braucht schnell eine gute Idee, denn seine Gläubiger lassen sich nicht länger vertrösten. Sogar im Urlaub wird er von Anrufern belästigt, was Wibke Gernrich, bei der die Eheleute Kiefer abgestiegen sind, zufällig mit anhört. Als die Yacht der Kiefers plötzlich und ohne Ankündigung ausläuft, macht sich die frischgebackene "Pensionsmutter" Wibke Sorgen um die Rechnung. Doch dann gibt es eine gewaltige Explosion auf See ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolfgang Fierek (Valentin Gruber) Gerd Baltus (Donatius Domberger) Gisela Trowe (Wibke Gernrich) Maximilian Haas (Sunny) Raimund Harmstorf (Hein Lück) Folkert Milster (Cornelsen) Regina Nowack (Sunnys Mutter) Originaltitel: Ein Bayer auf Rügen Regie: Walter Bannert Drehbuch: Felix Huby Kamera: Hanus Polak Musik: André Bauer Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 294 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:35 bis 05:00

Seit 79 Min. Safe House

Actionfilm

ZDF 00:50 bis 02:35

Seit 64 Min. Der bewegte Mann

Komödie

Das Erste 00:55 bis 02:28

Seit 59 Min.