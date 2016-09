SAT.1 Emotions 15:40 bis 16:25 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 171 D 2011 2016-09-29 08:35 16:9 HDTV Merken Conrad versucht Laura das Verhalten ihrer Mutter zu erklären und bittet sie um Nachsicht, doch Laura ist zu sehr enttäuscht worden. Auch Conrad hält sie weiter auf Distanz. Stefan bekommt einen Anruf aus der Schule, dass seine Tochter Charlotte verschwunden ist. Sofort macht er sich auf die Suche ... Auch Henriette muss sich eingestehen, dass sie in Florian mehr sieht, als nur einen Patienten. Doch hätte ihre Liebe überhaupt eine Chance? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sabine Bach (Saskia von Hagen) Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Corinna Binzer (Vroni Lechner) Maike von Bremen (Dr. Isabelle Jung) Daniel Buder (Daniel Lechner) Yve Burbach (Karen Wagner) Carina Diesing (Victoria "Vicky" Wilson) Originaltitel: Herzflimmern Regie: Daniel Anderson, Franziska Hörisch, Didi Gassner Drehbuch: Michael Seyfried Kamera: Stefan Krause, Marc Sill Musik: Curt Cress