SAT.1 Emotions 09:45 bis 10:10 Telenovela Verliebt in Berlin Folge: 9 D 2005 16:9 Merken Lisa nimmt Davids Entschuldigung an. Gleich darauf gerät er erneut in Schwierigkeiten: Alexandra taucht auf und macht ihm vor seiner gesamten Familie und seiner Verlobten eine Riesenszene. Lisa kommt diese Frau nicht ganz geheuer vor. Während David die Scherben seiner Beziehung aufsammelt, spioniert Lisa mithilfe ihres alten Schulfreundes Jürgen Alexandra hinterher ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Neldel (Lisa Plenske) Mathis Künzler (David Seidel) Sanna Englund (Alexandra) Oliver Bokern (Jürgen Decker) Karim Köster (Richard von Brahmberg) Bianca Hein (Mariella von Brahmberg) Alexander Sternberg (Max Petersen) Originaltitel: Verliebt in Berlin Regie: Joris Hermans

