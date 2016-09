Das Erste 04:00 bis 04:30 Magazin Europamagazin Italien/Libyen: "Jugend rettet"-Schiff auf erfolgreicher Mission / Griechenland/Spanien: Lange Haftstrafen für "Fluchthelfer" / Griechenland: Die gebrochenen Versprechen der Syriza-Regierung / Türkei: Erfolgreiche Prothesenfabrik dank EU-Geldern / Tschechien: Immobiliengeschäfte mit baufälligen Schlössern D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Langweilige Eurokraten, staubtrockene Dossiers, nichts als ältere Herren in dunklen Anzügen? Europa ist ganz anders, auch wenn es sich nicht auf den ersten Blick erschließt. "Wer bin ich, und wenn ja wie viele?" - dieser Berliner Sponti-Spruch beschreibt exakt die Herausforderung und die Möglichkeiten eines geeinten Europa. Diesen Prozess begleiten, fremde Mentalitäten und Perspektiven zeigen, will das Europamagazin. Mit Reportagen, Hintergrundberichten, aktuellen Beiträgen und auch Glossen werden die Unterschiede, aber auch die Gemeinsamkeiten spürbar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Hendrike Brenninkmeyer Originaltitel: Europamagazin