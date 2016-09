Das Erste 20:15 bis 21:45 Drama Das weiße Kaninchen D 2016 2016-09-28 01:25 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Vielschichtiger und beklemmender Thriller über die Gefahren des Internets: Sara ist 13 Jahre alt und schüchtern – bis sie entdeckt, wie einfach man im Netz Kontakte knüpfen kann. Sie freut sich, als der 17-jährige Kevin sie in der realen Welt treffen will. Jedoch nur, wenn sie ihm freizügige Fotos schickt. Zu spät erkennt Sara, dass Kevins Interesse nicht ihren Gefühlen gilt … Im Anschluss diskutiert Sandra Maischberger mit Gästen zum Thema "Tatort Internet: Ein Spielplatz für Sexualverbrecher?" In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Devid Striesow (Simon Keller) Lena Urzendowsky (Sara Rost) Louis Hofmann (Kevin) Julia Jäger (Katrin Rost) Patrick Heyn (Matthias Rost) Anja Schiffel (Ellen Keller) Cordelia Wege (Sandra Bickel) Originaltitel: Das weiße Kaninchen Regie: Florian Schwarz Drehbuch: Michael Proehl, Holger Karsten Schmidt Kamera: Philipp Sichler Musik: Sven Rossenbach, Florian van Volxem Altersempfehlung: ab 12