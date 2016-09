MDR 23:35 bis 00:20 Show Comedy mit Karsten D Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Hauptsache witzig und ein bisschen klug! So sagen sich Julius Fischer und Christian Meyer vom Fuck Hornisschen Orchestra und laden auch in Folge acht, der letzten Folge der Staffel, eine handverlesene Reihe lustiger Menschen aus dem deutschsprachigen Raum ein, damit diese uns zum Lachen bringen, alle ... außer Karsten. Die beiden tief verbundenen Kampfhähne haben sich auch in der dritten Staffel zusammengerauft, um uns an ihrem ganz besonderen Humor teilhaben zu lassen. In der achten und letzten Folge der Staffel fließt das eine oder andere Tränchen. Aber Julius und Christian haben ein großes Filmprojekt gestartet und präsentieren uns den Trailer und das "Making Off" des großen Filmepos über Karsten: "Ein Hauch von Lächeln". Also jede Menge guter Gründe, auf die nächste Folge der neuen Sendereihe gespannt zu sein. Zumal alle Facetten, die der gute deutsche Humor zu bieten hat, im "Neuen Schauspiel" in Leipzig zu erleben sein werden. So freuen wir uns jetzt schon diebisch auf den Poeten Marco Tschirpke, den "Gott der Lesebühnen" und deutschen Kleinkunstpreisträger Horst Evers und den Gewinner des RTL Comedy Grand Prix Vincent Pfäfflin. Aber ... "Wer ist noch mal dieser grummelige Karsten?". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Julius Fischer, Christian Meyer Gäste: Gäste: Marco Tschirpke (Poet), Horst Evers (Kleinkunstpreisträger), Vincent Pfäfflin (Gewinner des RTL Comedy Grand Prix) Originaltitel: Comedy mit Karsten