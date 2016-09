MDR 20:15 bis 21:15 Dokumentation Exakt - So leben wir! Online gegen Offline? Online gegen Offline? D 2016 2016-09-28 02:55 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Zwei Stunden und 46 Minuten sind wir täglich online. Milliarden von Webseiten können wir entdecken, unüberschaubar viele Musikstücke und Filme anschauen und mit Tausenden von Apps soll unser Leben verbessert werden. Die digitale Welt verändert unsere reale rasant. Sind wir überhaupt noch Herr der Lage? Gestalten wir die digitale Revolution oder ist sie dabei, uns Menschen umzugestalten? Catarina Katzer ist Cyberpsychologin und beschäftigt sich mit diesen Fragen. Ganz besonders interessiert sie, wie wir unser Smartphone nutzen und was das bei uns bewirkt: "Ohne Smartphone fühlen sich viele von der Welt abgeschnitten. Es wird zunehmend ein Teil von uns, zu dem wir eine emotionale Bindung entwickeln - wie eine verlängerte Hand." In nur sechs Jahren ist die Zahl der Deutschen, die ein Smartphone besitzen, von 6 auf mehr als 46 Millionen gestiegen. Sie sind Telefon, E-Mail-Account, Taschenlampe, Uhr, GPS und Fotoapparat u.a. in einem. Ein MDR-Team startet gemeinsam mit Expertin Katzer ein spannendes Experiment. Dafür werden drei Probanden 14 Tage lang begleitet. In der ersten Woche wird mit Hilfe einer installierten App ihr Smartphone-Nutzungsverhalten analysiert. Ein "Emotion-Tracker" misst die Stressbelastung. Danach müssen sie ihre Smartphones für eine Woche im Tresor verschließen. Wie werden sie sich fühlen und ihren Alltag organisieren? Der Film beleuchtet aber auch kriminelle Netzaktivitäten am Beispiel der renommierten Leipziger Gaststätte "Auerbachs Keller". Deren Kassensystem war 2014 gehackt worden. Bei mehr als 460 Kreditkarten wurde nicht nur das Essen abgebucht, sondern auch Shopping-Touren in New York, wo die Betroffenen gar nicht waren. Wir machen es Cyberkriminellen oft viel zu leicht. Deutschlandweit beliebtestes Passwort ist die Zahlenkombination 123456, gefolgt von PASSWORT. Wie wir von der digitalen Welt profitieren, zeigt das Gesundheitswesen. Der an Diabetes und einem Herzleiden erkrankte ehemalige Fernfahrer Jens Marschel kommuniziert via iPad mit den Medizinern statt den weiten Weg zum Arzt auf sich zu nehmen. Im Rahmen eines europäischen Pilotprojektes erfasst eine App seine Werte und übermittelt sie an das Herzzentrum in Dresden. "Online gegen Offline?" ist Bestandteil der diesjährigen Staffel des datenjournalistischen, crossmedial angelegten Projektes des Mitteldeutschen Rundfunks. Thematisiert wird im September: Arm gegen Reich? Jung gegen Alt? Stadt gegen Land? Online gegen Offline? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Exakt - So leben wir! Regie: Ben Arnold

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 301 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:35 bis 05:00

Seit 86 Min. Safe House

Actionfilm

ZDF 00:50 bis 02:35

Seit 71 Min. Der bewegte Mann

Komödie

Das Erste 00:55 bis 02:28

Seit 66 Min.