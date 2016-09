MDR 07:15 bis 08:05 Telenovela Rote Rosen Folge: 2281 D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Mielitzers Plan für die Übernahme des "Drei Könige" ist, Sydney zu heiraten! Vicky hält den Plan für absurd und steigt aus dem Intrigenkreisel. Und Mielitzer muss zu seinem Leidwesen entdecken, dass Mathis und Sydney doch noch etwas füreinander empfinden. Als Vicky wegen Geldnot wieder bei ihm anheuert, lässt er sie dafür sorgen, dass Sydney und Mathis bei dem Grillfest der Feuerwehr nicht aufeinander treffen können. Doch die Intrige scheitert. Sydney erscheint auf dem Fest und erlebt einen erneuten Magic Moment mit Mathis. Hajo ist sauer, als er erfährt, dass Erika in Lüneburg bleiben und mit Hannes ein Haus für ihre WG mieten will. Er fühlt sich überfahren. Dennis quälen starke Rückenschmerzen, ausgerechnet jetzt, wo er für die Ausbildung zum Feuerwehrtaucher eine Tauglichkeitsuntersuchung vor sich hat. Dank Eddas Chili-Massage ist er kurzfristig schmerzfrei. Kim stellt fest, dass sie in Gegenwart von Patrick plötzlich befangen ist, seit Vicky behauptet hat, sie sei in ihn verliebt. Auch Eliane bestätigt Vickys Verdacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cheryl Shepard (Sydney) Mickey Hardt (Mathis) David C. Bunners (Holger Mielitzer) Constantin Lücke (Patrick Mielitzer) Gerry Hungbauer (Thomas) Felix Everding (Dennis) Hermann Toelcke (Gunter) Originaltitel: Rote Rosen Regie: Ralph Bridle, Patricia Frey Drehbuch: Silke Nikowski Kamera: Ulli Köhler, Till Sündermann Musik: Tunepool

