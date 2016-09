ZDFkultur 11:55 bis 12:45 Familienserie Hotel Paradies Folge: 25 Ehrlich währt am längsten D 1990 2016-09-29 11:05 Merken Jonas Rowalt vermisst Renate Feller und erfährt von ihrer Verhaftung. Mehr noch: Kommissar Brest, aus Bremen eingeflogen, hat Jonas im Verdacht, der neue Liebhaber Renates zu sein. Für Brest ein fabelhaftes Mordmotiv. Jonas, der sich längst in Renate verliebt hat, lässt aus Deutschland einen erstklassigen Anwalt anreisen... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Grit Boettcher (Lisa Lindemann) Klaus Wildbolz (Max Lindemann) Friedrich W. Bauschulte (Opa) Patrick Winczewski (Michael) Axel Malzacher (Frank) Jane Tilden (Oma) Originaltitel: Hotel Paradies Regie: Michael Günther Drehbuch: Herbert Lichtenfeld Kamera: Henning Gaertner Musik: Hans Hammerschmid