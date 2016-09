ZDFkultur 03:15 bis 04:15 Musik Wacken Open Air 2016: Arch Enemy D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken In Wacken, einer knapp 2000 Seelen-Gemeinde in Schleswig-Holstein weiden normalerweise ringsherum Kühe und pflügen Bauern ihre Felder. Aber ein Mal im Jahr weht ein ganz anderer Wind, nämlich, wenn dort das größte Heavy-Metal-Festival der Welt und das zweitgrößte Festival Deutschlands stattfindet: Das Wacken Open Air. Jährlich reisen über 75 000 Metal-Heads aus aller Welt an, um drei Tage lang ein ganz besonderes Festival zu feiern, das seinem Motto "Louder than hell" jedes Mal wieder gerecht wird. Wacken wird am ersten Augustwochenende zum wohl lautesteten Zeltplatz der Welt. Doch die Stimmung und der Charme dieser Veranstaltung faszinieren nicht nur die eingefleischten Heavy-Metal-Fans. Wacken ist Kult, ein Großereignis und Gesamtkunstwerk, Synonym für ein Lebensgefühl, weit über die musikalischen Genregrenzen hinaus. Die Schweden von Arch Enemy sind schon 20 Jahre unterwegs und starteten vor zwei Jahren nach dem Wechsel der Frontfrau mit Alissa White-Gluz nochmals so richtig durch. Und landeten direkt einen Riesenerfolg mit dem Album "War Eternal". In diesem Jahr sind sie nach dem Wacken wieder auf einer ausgedehnten Tour quer durch Europa, und klar mit Stationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ein neues Arch Enemy-Album ist für 2017 exklusiv angekündigt. Aktuell fordert das Tourleben die volle Aufmerksamkeit der Schweden. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Wacken Open Air 2016