ZDFkultur 01:45 bis 02:30 Show Jochen Malmsheimer: "Halt mal, Schatz!" D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Jochen Malmsheimers Bühnenkunst ist die vollkommene Verbindung aus geschliffenem Wort, Skurrilität und Wahnwitz, gepaart mit einem überraschenden Faible für Fäkalwitze. Wer sein aktuelles Programm "Dogensuppe Herzogin ein Austopf mit Einlage" oder sein Soloprogramm "Halt mal, Schatz!" kennt - das er im 3sat-Zelt präsentiert -, der weiß: Hier wird kein Mainstream-Comedian-Quatsch gezeigt, hier geht es ans Eingemachte. Wort für Wort lädt der kernige Kabarett-Quereinsteiger aus dem Ruhrpott seine eigenen, ganz persönlichen Befindlichkeiten auf dem Publikum ab, übergießt es mit einer nur von kurzen Lachkrämpfen unterbrochenen Wort-, Satz- und Gedankenflut und fordert die Gäste, intellektuell voll auf der Höhe zu sein. Malmsheimers Alltagsbeobachtungen sind so scharf, seine Formulierungen so spitz, dass 3sat für die Ausstrahlung fast einen Waffenschein bräuchte. Ganz sicher werden die Zuschauer ein Taschentuch brauchen, um sich die vielen Lachtränen aus dem Gesicht zu wischen. Redaktionshinweis: Das 3satfestival ist komprimiert auf der TV-Bühne zu sehen - am Samstag, 24. und Sonntag, 25. September jeweils ab 20.15 Uhr; am Samstag, 1., Sonntag, 2., Montag, 3. Oktober jeweils ab 20.15 Uhr sowie am Samstag, 8. Oktober im Nachtprogramm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Jochen Malmsheimer: "Halt mal, Schatz!" Regie: Volker Weicker