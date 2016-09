ZDFkultur 23:45 bis 01:45 Dokumentation Heino Jaeger - Look Before you Kuck D 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Kabarettist Heino Jaeger war schon zu Lebzeiten Kult. In Hamburg St. Pauli hatte er in den 70er Jahren sein Biotop gefunden und als Radiounterhalter sich eine erlesene Fangemeinde erworben. 15 Jahre nach Jaegers Tod begibt sich Filmemacher Gerd Kroske auf Spurensuche. Zu den Fans des Kabarettisten, Komikers und Künstlers Heino Jaeger (1938-1997) gehörten unter anderen Loriot, Olli Dittrich wie auch Hans Dieter Hüsch. In seinen Bildern verarbeitete Jaeger immer wieder die Schrecken Nazideutschlands, allerdings in offener Konfrontation zur 1968er-Generation, von der er sich in seiner Rolle als künstlerischer Outcast nie vereinnahmen ließ. Seine Vermeidung gesellschaftlicher Rahmungen ging mit einer fortschreitenden Alkoholsucht einher. Die letzten Lebensjahre verbrachte Heino Jaeger in einer psychiatrischen Klinik. Das mit der Goldenen Taube des Dokumentarfilmfestivals Leipzig ausgezeichnete Porträt ist mehr als eine Hommage an einen norddeutschen Sonderling. Mit Empathie und Emphase setzt Gerd Kroske auch ein bundesdeutsches Zeitmosaik zusammen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Heino Jaeger Look Before You Kuck Regie: Gerd Kroske