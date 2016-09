ZDFkultur 18:00 bis 18:45 Dokumentation "Das Leben ist eine Wundertüte" D 1998 2016-09-29 14:10 Stereo Merken "Die Flippers", nach wie vor eine der erfolgreichsten Gruppen im deutschen Schlagergeschäft, waren für das ZDF in Südfrankreich, um wiederum ein neues Musik-Special - nach 1994 und 1996 - zu produzieren. Die Sendung wurde vom 8. bis 15. Juni in St. Tropez, Nizza und Monte Carlo aufgezeichnet. Die Titel: Manuels Melodie Ich hab' ein Herz aus Schokolade Je t'aime heißt: Ich liebe Dich Rote Sonne, weites Land Komm mit mir Ich hab das große Glück gefunden Lena - steig in mein rotes Cabriolet Ein Medley mit neuen Titeln: Wenn Engel verreisen Monte Carlo Ein Leben mit Dir Oh la la Mademoiselle Zauber einer Sommernacht Liebe ist mehr Der letzte Bolero Achtung Redaktion: Am 10. Oktober 1998 mußte die Sendung entfallen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Marlene Charell Originaltitel: Die Flippers - Das Leben ist eine Wundertüte Regie: Nicolai Dörler