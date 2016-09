Spiegel TV Wissen 03:20 bis 04:10 Dokumentation Startups - Tu Gutes und sprich darüber D 2015 Merken Maximilian und Jonas haben BWL studiert. Die Selbstständigkeit war schon immer ihr Ziel, nur womit, das stand lange nicht fest. Ein Freund erzählt ihnen, dass in Ghana Bambusfahrräder sehr verbreitet seien. Um sich einen Eindruck zu verschaffen reisen sie nach Westafrika. Die Zusammenarbeit wird konkret. Ein Entwicklungsprojekt in Ghana baut die Rahmen, in Kiel bekommen sie ihren letzten Schliff. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Startups - Tu Gutes und sprich darüber