ZDF neo 23:10 bis 23:55 Krimiserie Coppers Verletzte Seele B 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Leiterin der Antwerpener Mordkommission Liese Meerhout klärt mit ihren Kollegen Michel Masson, Laurent Vandenbergh und Sofie Jacobs komplexe Kapitalverbrechen auf. Der 91-jährige Antiquitätenhändler André Draulants wurde in seinem Geschäft mit einem südafrikanischen Löwenspeer getötet. Da der Safe ausgeräumt ist und teure japanische Vasen fehlen, deutet die Spurenlage auf Raubmord hin. Draulants langjähriger Mitarbeiter Leon Raes, der den Toten frühmorgens auffand, erzählt der Polizei aber von einem geheimnisvollen Gemälde, das nur Draulants kannte und über Jahrzehnte in seinem Safe aufbewahrte. Nun ist auch das Kunstwerk spurlos verschwunden. Hat der Täter es zufällig bei seinem Einbruch entdeckt oder handelt es sich doch um eine Beziehungstat, die gezielt wegen des Gemäldes verübt wurde? Die Ermittlungen konzentrieren sich auf Draulants Umfeld. Im Fokus steht die alleinige Erbin, Draulants Enkelin Bianca Debelder, die vor einem Jahr plötzlich im Laden auftauchte, wie Raes erzählt. Hat sie ihr Interesse an ihrem wohlhabenden Großvater nach zehn Jahren ohne Kontakt wiederentdeckt, weil ihr Catering-Unternehmen vor der drohenden Insolvenz steht? Aber auch der heftige Streit, den Draulants wenige Tage vor seiner Ermordung mit einem unbekannten älteren Kunden hatte, könnte im Zusammenhang mit dem Verbrechen stehen. Mit vollem Einsatz sucht die Mordkommission nach dem erbeuteten ominösen Gemälde, das den wahren Grund für den Mord ans Licht bringen könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hilde De Baerdemaeker (Liese Meerhout) Luk Wyns (Michel Masson) Lotte Pinoy (Sofie Jacobs) Bert Verbeke (Laurent Vandenbergh) Joris Hessels (Fabian Steppe) Arnold Willems (Paul Meerhout) Sura Dohnke (Sura Droste) Originaltitel: Coppers Regie: Jeroen Dumoulein Drehbuch: Toni Coppers, Lieven Scheerlinck, Ed Vanderweyden Kamera: Geert Verstraete

