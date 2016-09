ZDF neo 20:15 bis 21:45 Krimi Kommissarin Lucas German Angst D 2007 Nach dem Drehbuch von Thomas Berger 2016-10-02 23:20 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Diesmal hat es Kommissarin Lucas mit einem heiklen Fall zu tun. Nathalie Horn wurde entführt. Der Grund: Ihr nigerianischer Verlobter und dessen Tochter sollen ausgewiesen werden. Nach dem Tod seiner Frau wurde Chris Arano nicht mehr mit der 14-jährigen Lucy fertig. Sie schlägt sich, attackiert Mitschüler und begeht Straftaten. Doch ihre Ausweisung erfährt ein großes Medieninteresse. Das gefällt den rechtsradikalen Entführern gar nicht. Die umstrittene Staatsanwältin Ronfeldt schaltet sich in den Fall ein. Das Team um Kommissarin Lucas arbeitet unter Hochdruck. Die Geiselnehmer scheinen bis zum Äußersten gehen zu wollen und drohen, die Entführte zu töten. Auch Befürworter der Abschiebung geraten in Gewissensnöte, ob man auf Drängen einer rechtsradikalen Vereinigung handeln darf. Kommissarin Lucas sieht sich in diesem Fall mit politischen Machtspielen, Ausländerhass und Medienhysterie konfrontiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ulrike Kriener (Ellen Lucas) Thure Riefenstein (Stefan Deuter) Michael Roll (Boris Noethen) Tamara Simunovic (Tina Burckhard) Alexander Lutz (Martin Schiff) Tilo Prückner (Max) Anke Engelke (Rike) Originaltitel: Kommissarin Lucas Regie: Thomas Berger Drehbuch: Friedrich Ani, Thomas Berger Kamera: Torsten Breuer Musik: Dieter Schleip Altersempfehlung: ab 12

