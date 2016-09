ZDF neo 15:30 bis 16:20 Actionserie Die Rettungsflieger Folge: 3 Licht im Dunkeln D 1998 2016-09-29 10:00 Stereo Untertitel 16:9 Merken Bei einem dramatischen Verkehrsunfall wird ein Motorradfahrer mitsamt seiner Maschine weit in den Wald hineingeschleudert. Max kann dem Schwerverletzten nur noch beim Sterben beistehen. Aus dieser intensiven Begegnung nimmt Max den überraschend klar formulierten letzten Willen des Opfers mit. Der Motorradfahrer will seine Nieren spenden. Max verspricht, sich darum zu kümmern, benötigt aber die Einwilligung von Angehörigen. Als der schockierte Vater seinen Sohn sieht, angeschlossen an ein künstliches Beatmungsgerät, kann er nicht glauben, dass er tot sein soll. Max stellt sich der schweren Aufgabe, den Vater zu überzeugen. Ein weiterer Einsatz führt das Team zu einem Containerhafen, wo ein übergewichtiger Kranführer mit einer Winde in den fliegenden Hubschrauber gehievt werden muss, und ein Hundebiss bringt dem Team die Schlagzeile "Notärztin rettet schwangeren Blindenhund" ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerit Kling (Rettungsärztin Maren Maibach) Matthias Leja (Pilot Alexander Karuhn) Frank Stieren (Bordmechaniker Max Westphal) Ulrich Bähnk (Sanitäter Thomas Asmus) Jürgen Janza (Vater) Caroline Redl (Lisa) Kira von Maydell (Karin) Originaltitel: Die Rettungsflieger Regie: Rolf Liccini Drehbuch: Rainer Berg, Jochim Scherf Kamera: Rolf Liccini Musik: Axel Donner