Dokumentation Müll in der Megacity Die Geheimnisse von Tokio CDN 2011 Tokio - eine der größten, bevölkerungsreichsten und modernsten Städte der Welt. Hier ist Abfall nicht gleich Müll. Der wird zum Beispiel zum Heizen benutzt. Der Müll stellte die Menschen vor große Probleme: Gestank und Krankheit waren überall. Ein Umdenken und neue Technologien halfen schließlich, den Müll effektiv zu beseitigen. Und auch heute noch wird nach immer besseren Lösungen gesucht. Der Film "Müll in der Megacity" geht auf Spurensuche und zeigt, wie der Kampf gegen Faulschlamm und übel riechenden Unrat die Gestalt der Städte formte. Es wird die bislang unbekannte Geschichte der urbanen Zivilisation erzählt. Originaltitel: Trashopolis