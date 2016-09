Phoenix 20:15 bis 21:00 Dokumentation Chiles wilder Süden Die Fjorde der Siedler D 2010 2016-09-28 00:45 Merken Seitdem der Portugiese Hernando Magellan 1520 als erster Europäer die später nach ihm benannte Meerenge durchsegelte, zieht es Abenteurer ins windumtoste Patagonien. Im Laufe der Jahrhunderte kamen kroatische, französische, deutsche und andere europäische Einwanderer. Dem Pioniergeist dieser Siedler folgen Catharina Gilles und Diana Seiler in der zweiteiligen Dokumentation "Chiles wilder Süden". Mitten im dichtesten Urwald, zwischen gewaltigen Farnen und den riesigen Blättern der Nalca-Pflanzen, liegt eine Handvoll spitzgiebeliger Holzhäuser in typisch deutscher Bauweise. 75 Jahre ist es her, dass vier Sudetendeutsche das Dorf Puyuhuapi gründeten und den abgelegenen Fjord zu ihrer Heimat erklärten. Bis heute lockt die einzigartige Tier- und Pflanzenwelt Siedler ins Land. Die Natur ist allgegenwärtig. Man begegnet Kormoranen, Seelöwen und einer äußerst artenreichen Unterwasserwelt. Ihr haben sich auch die Vertreter der jüngsten Generation von Einwanderern verschrieben. Europäische Meeresbiologen setzen alles daran, die unvergleichliche Vielfalt der Natur in Chiles wildem Süden zu erhalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Chiles wilder Süden

