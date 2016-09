ZDF 03:30 bis 04:15 Krimiserie SOKO Wismar Folge: 229 Der Störenfried D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Auf eine Radreise an der Ostseeküste kommt es zu einem tödlichen Unfall: Einer der Radler, Bernhard Metternich, bricht zusammen. Die SOKO untersucht, ob einer der Mitreisenden ihn umgebracht haben könnte. Da Metternich während der Fahrt an allem und jedem etwas auszusetzen hatte, machte sich der Tote offenbar viele zum Feind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Udo Kroschwald (Jan Reuter) Claudia Schmutzler (Katrin Börensen) Dominic Boeer (Lars Pöhlmann) Mathias Junge (Kai Timmermann) Isabel Berghout (Anneke van der Meer) Esther Esche (Barbara Metternich) Erik Schäffler (Bernhard Metternich) Originaltitel: SOKO Wismar Regie: Sascha Thiel Drehbuch: Gudrun Lange Kamera: Jakob Ebert Musik: Udo Lindenberg , Nathalie Dorra, Steffi Stephan