Krimiserie SOKO Stuttgart Ausgekocht D 2012

Kriminaldirektor Michael Kaiser findet seinen Freund, den berühmten Stuttgarter Sternekoch Roland Dieringer, erschlagen in dessen Restaurantküche. Für ein Maultaschen-Kochduell hatte er sich von ihm ein Rezept ausleihen wollen. Edith Dieringer reagiert zunächst fassungslos auf den Tod ihres Mannes, geht aber dann schnell zur Tagesordnung über. Verdrängt sie ihre Trauer - oder ihre Tat? Auch das Entsetzen und die tiefe Trauer von Souschef Sven Marquardt passen nicht zu den Ermittlungen der SOKO Stuttgart, denn Marquardt hätte ein klares Motiv: Er steigt nun zum Küchenchef auf. Ist die übertriebene Trauer nur gespielt? Durch einen aggressiven Angriff auf den Fleischlieferanten Axel Claußen verstärkt sich der Verdacht der SOKO-Kommissare gegen Marquardt. Der Souschef beteuert jedoch, zur Tatzeit die sensible Beiköchin Melanie Seibold getröstet zu haben, die vom Opfer regelmäßig gedemütigt wurde. War ihr der Stress im hektischen Sternerestaurant zu viel geworden? Hatte sie sich wegen ihrer bevorstehenden Kündigung an ihrem Chef gerächt? Doch noch geben sich Beiköchin und Souschef gegenseitig ein Alibi. Aber auch der Fleischlieferant Claußen hätte ein Motiv: Er hatte Dieringer schlechtes Fleisch geliefert, woraufhin der Sternekoch ihm den Vertrag kündigte und drohte, ihn in der Restaurantszene unmöglich zu machen. Dies hätte Claußen in den Ruin getrieben. Als die psychologisch geschulte Kommissarin Anna Badosi eine handgeschriebene Widmung des Opfers findet, tut sich schließlich eine heiße Spur auf.

Schauspieler: Astrid M. Fünderich (Martina Seiffert) Peter Ketnath (Joachim Stoll) Nina Gnädig (Anna Badosi) Benjamin Strecker (Rico Sander) Karl Kranzkowski (Michael Kaiser) Mike Zaka Sommerfeldt (Jan Arnaud) Eva Maria Bayerwaltes (Prof. Dr. Lisa Wolter) Originaltitel: Soko Stuttgart Regie: Didi Danquart Drehbuch: Ruth Fischer-Pusch, Jørn Precht Kamera: Notker Mahr Musik: Günther Illi