Magazin Volle Kanne - Service täglich Promis und Presse - Wo beginnt die Privatsphäre? / Grieß-Zwetschgen-Auflauf - Kochen mit Armin Roßmeier / Herbstliche Heidegärten - Tipps von Pflanzenexperte Elmar Mai / Gegenstände im Magen - Dr. Miederer zeigt seine Fundstücke / Kontaktlinsen bei Kindern - Eine Alternative zur Brille? Seine Karriere begann mit einer unbeschrifteten Kassette im Briefkasten eines Musikproduzenten. Von da an ging ein Traum in Erfüllung: Schließlich hatte Patrice Babatunde Bart-Williams Sohn eines Schriftstellers aus Sierra Leone und einer Deutschen schon als Zwölfjähriger komponiert und in der Kölner Hip-Hop-Szene experimentiert. Bald spielte er im Vorprogramm von Lauryn Hill, ging mit Musikern wie den Black Eyed Peas oder Manu Chao auf Tour und trat auf vielen deutschen und internationalen Festivals auf. Mit "Soulstorm" gelang ihm 2005 der große Charts-Durchbruch. Der Sänger und Gitarrist lebt in Köln, New York und Paris, hat in Frankreich ebenso viele Fans wie in Deutschland. Als Vorbilder nennt er Bob Dylan oder Bob Marley. Seine Texte verfasst Patrice, der sein Abitur am Elite-Internat Schloss Salem ablegte, in Englisch oder Patois, der Sprache seines Vaters. Nach rund drei Jahren veröffentlicht der deutsche Reggae-Sänger nun sein neues Album "Life's Blood". Moderation: Nadine Krüger Gäste: Patrice (Musiker)