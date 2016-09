NDR 23:55 bis 00:20 Serien Kümo Henriette Wasser hat keine Balken D 1979 Stereo Live TV Merken Karin Petermann erwartet ihr zweites Kind. Es ist das erste von Helmut, in dessen Bungalow sie nun schon seit einem Jahr lebt. Oma Petermann findet, dass nun geheiratet werden muss. Helmut hält in aller Form bei Hinrich und Margot um Karins Hand an, telefonisch, weil die "Henriette II" gerade im Freihafen liegt und Sackladung aufnimmt. Trotz einiger Schwierigkeiten gelingt es, den Termin für eine Verlobungsfeier zu verabreden. Doch auch diese Feier, wie sollte es anders sein, geht nicht ohne eine kleine "Katastrophe" über die Bühne. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Uwe Dallmeier (Hinrich Petermann) Elke Twiesselmann (Margot) Uta Stammer (Gerda) Dieter Ohlendiek (Uwe Schmidt) Bettina Dörner (Karin) Else Quecke (Oma Petermann) Originaltitel: Kümo Henriette Regie: Peter Harlos Drehbuch: Helga Feddersen Musik: Ingfried Hoffmann