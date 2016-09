NDR 22:00 bis 23:00 Show 40 Jahre extra 3 Die große Satire-Gala D 2016 2016-10-01 01:45 Stereo Untertitel HDTV Merken Das NDR Satiremagazin feiert Geburtstag mit einer nicht ganz ernst gemeinten TV-Gala. Christian Ehring präsentiert die Highlights aus 40 Jahren "extra 3" und den größten Irrsinn der vergangenen Jahrzehnte in Politik, Gesellschaft und Medien. Als Gäste im Studio: Oliver Kalkofe, Olli Schulz, die Band Revolverheld und Musiker Johannes Oerding. In dieser Spezialausgabe wird außerdem das Geheimis der Entstehung von "extra 3" gelüftet. NDR Reporterlegende Christoph Lütgert deckt den Skandal hinter den Kulissen der Sendung auf, Johannes Schlüter berichtet von seinem Job als Pilot im Kopf von Christian Ehring, und, und und. In Google-Kalender eintragen Moderation: Christian Ehring Gäste: Gäste: Oliver Kalkofe, Olli Schulz, Revolverheld, Johannes Oerding Originaltitel: 40 Jahre extra 3

