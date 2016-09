NDR 09:30 bis 10:00 Regionales Hamburg Journal Hamburgs Kastanien sterben aus / Reiseabzocke: Hamburger Paar klagt vor dem Bundesgerichtshof / Glückwunsch - Freddy wird heute 85 / Prozess: Marihuana-Plantage in der Wohnung / Nordafrikanische Intensivtäter in Hamburg / Windmesse: Eröffnung durch Gabriel und Scholz D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Das Regionalmagazin des Norddeutschen Rundfunks für das Land Hamburg berichtet über das politische und kulturelle Leben der Hansestadt und liefert Hintergrundinformationen zu besonderen Ereignissen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jens Riewa Originaltitel: Hamburg Journal

