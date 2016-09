TNT-Serie 00:05 bis 00:50 Krimiserie Crossing Jordan In Ketten USA 2006 16:9 Merken Macy wollte nur die persönlichen Habseligkeiten eines Verstorbenen bei dessen Familie vorbeibringen, entdeckt dabei aber, dass in dem Haus ein Junge gefangen gehalten wird. Als der Entführer das erkennt, schlägt er Macy k. o. und sperrt den Gerichtsmediziner in den Keller. Lily steckt mitten in den Hochzeitsvorbereitungen, doch als sie Bug bei einer Verabredung sieht, lässt sie das nicht kalt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavanaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Steve Valentine (Nigel Townsend) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug") Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Jerry O'Connell (Detective Woody Hoyt) Leslie Bibb (Tallulah "Lu" Simmons) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Bethany Rooney Drehbuch: Tim Kring, Rob Fresco Kamera: Russell McElhatton Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin